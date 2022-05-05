Россияне ударили ракетами по Краматорску, 25 человек ранены

Российская армия в ночь на 5 мая нанесла ракетный удар по жилым районам и центральной части города Краматорск Донецкой области, ранены 25 гражданских людей, 6-ро из них нуждаются в медпомощи в больнице.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь Гончаренко: "Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города.

По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик.

Предварительно 6 раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется".

Обновление: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил: "По меньшей мере 25 раненых гражданских – следствие авиаракетного удара, нанесенного сегодня ночью россиянами по Краматорску. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице".

По данным главы Донецкой областной военной администрации, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

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Прямая речь Кириленко: "Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!".