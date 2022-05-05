Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ для "парада пленных" – советник мэра

В Мариуполе российские оккупанты планируют почти 2 тысячи мужчин, которых они держат в так называемой фильтрационной тюрьме, переодеть в украинскую форму и привлечь к проведению "парада пленных" 9 мая.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в эфире национального марафона

Прямая речь Андрющенко: "Имеем информацию, что на сегодняшний день почти 2 тысячи мужчин удерживают в фильтрационной тюрьме. Это село Безымянное и Казацкое. Они были вывезены из Мариуполя почти 4 недели назад.

Этих мужчин удерживают и говорят, что их переоденут в украинскую форму и привлекут к так называемому "параду пленных" в Мариуполе, потому что настоящих пленных у них не хватает. Это будет гротескная массовка для создания очередной пропагандистской картинки".

Детали: Андрющенко добавил, что подготовка оккупантов к празднованию дня Победы в Мариуполе продолжается. В частности, 4 мая в городе были даже кураторы по Мариуполю от России – заместитель администрации президента РФ и генеральный секретарь "Единой России".

Советник мэра добавил, что они "установили даже чучело женщины с флагом", то есть "подготовка к этому мракобесию" продолжается.

В частности, в центре города, где готовится "парад на костях мариупольцев", работает тяжелая техника из России, которая разбирает завалы. Также к разбору завалов привлекли большое количество жителей, которых заставили работать за еду.

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Позже Андрющенко сообщил в Telegram, что власти Мариуполя получили видео из фильтрационной тюрьмы в селе Безымянное.

"Фільтраційна в'язниця" у школі, де окупанти тримають чоловіків з Маріуполя. Відео з Telegram-каналу радника мера Маріуполя Петра Андрющенка pic.twitter.com/CL2SmvtIXJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 5, 2022

Мужчин, которые находятся в тюрьме в помещении школы, вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Им не дали взять личные вещи, а паспорта и другие документы отобрали.

Люди спят на полу. Медицинскую помощь им не оказывают, поэтому среди удерживаемых в школе Безымянного уже был зафиксирован первый случай туберкулеза. Один из мужчин, которых удерживают в клубе в с. Казацкое, умер, потому что оккупанты отказались вызвать ему "скорую".

Всем мужчинам выдали бумажки о "прохождении фильтрации", но они не дают им права покинуть территорию лагеря.

По данным Андрющенко, всех удерживаемых, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают к работам по благоустройству в с. Безымянное и г. Новоазовск под конвоем русских военных.