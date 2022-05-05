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Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет

Ирина БалачукЧетверг, 5 мая 2022, 11:02
Из Киевского моря достали сбитый российский боевой вертолет
Фото ГПСУ

В Киевской области пограничники и военные ВСУ достали из Киевского водохранилища на сушу боевой вертолет оккупантов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно ГПСУ: "В Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с побратимами из Вооруженных Сил Украины выловили "крокодила". Так рашисты называют один из своих боевых вертолетов.

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Защитники Украины умело трансформировали его в подлодку и отправили за российским военным кораблем".

Детали: На днях подразделение ВСУ подвесило затонувший вертолет на буях, а пограничники подняли его на сушу. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото ГПСУ

В ГПСУ отметили, что "пограничники продолжают очищать Украину от рашистского мусора – как биологического происхождения, так и от металлолома".

Темы: Киевская областьвойнаПограничная служба
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