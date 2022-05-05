Генштаб разработал мобильное приложение "Русский корабель, иди нах@й"

Alty и Генеральный штаб ВСУ разработали мобильный трекер потерь оккупанта, отражающий актуальную статистику по потерям личного состава и военной техники РФ в лайв-режиме, и содержащий набор удобных виджетов.

Источник: Генштаб

Детали: 5 мая запустили мобильное приложение на платформе iOS под названием "Русский корабль, иди нах@й".

Версия для Android-устройств ожидается позже.

Приложение содержит удобный виджет, который можно разместить на главном экране смартфона для мгновенного просмотра информации.

Можно выбрать один из трех вариантов виджетов по размеру, который будет размещен на главном экране смартфона: маленький – отображает данные о потерях личного состава; средний – отображает данные не только о потерях личного состава, но и о потерях крупной военной техники; большой – охватывает всю информацию о вражеских потерях, указанных на главном экране приложения.

Среди дополнительных опций приложения есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге в Украине, а также возможность перечислить средства в поддержку ВСУ.