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Российская армия блокирует выезд из Херсонской области и въезд в нее

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 12:30

Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города, подконтрольные властям Украины.

Источник: партия "Слуга народа", "Суспільне"

Детали: Глава Херсонской областной организации партии "Слуга Народа", первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что российские захватчики заблокировали возможность выезжать за пределы Херсонской области, которую оккупировали.

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Прямая речь Соболевского: "В последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Речь даже идет не о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже – это лучше для них".

Детали: Корреспонденты медиа "Суспільне" сообщают, что военные РФ не выпускают никого и не впускают в оккупированный Херсон, возвращают назад даже рейсовые автобусы.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупациявойна
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