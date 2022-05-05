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Лукашенко: Применение ядерного оружия абсолютно недопустимо

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 14:01
Лукашенко: Применение ядерного оружия абсолютно недопустимо
Александр Лукашенко, "БЕЛТА"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает недопустимым применение ядерного оружия, но не может сказать, есть ли у России такие планы.

Источник: Александр Лукашенко в интервью "Associated Press", "БЕЛТА"

Прямая речь: "Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо.

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Может Россия или не может - это вам надо задать руководству России этот вопрос".

Детали: По данным госагентства "Белта", журналист интересовался мнением Лукашенко касательно гипотетической возможности применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий в Украине и спрашивал, считает ли он это вообще допустимым или некой "красной линией".

Темы: Лукашенкоядерное оружиеРосcияУкраина
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