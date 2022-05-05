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Украина перешла в контрнаступление на двух направлениях – Залужный

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 14:02
Украина перешла в контрнаступление на двух направлениях – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Источник: Залужный во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли

Прямая речь Залужного: Традиционно проинформировал американского коллегу об оперативной обстановке.

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В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Акцентировал на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине…

Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален".

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Темы: ЗалужныйВооруженные силывойна
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