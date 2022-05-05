Лукашенко считает, что "операция россиян" в Украине "затянулась" 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не думал, что российская "спецоперация", как называют войну в Кремле, "затянется таким образом".

Источник: Александр Лукашенко в интервью "Associated Press", "БЕЛТА"

Прямая речь: "Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась".

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Детали: Хотя Россия использует территорию Беларуси для атак на Украину, размещает там военную технику и лечит своих солдат, Лукашенко заверил, что Беларусь делала и делает "все для того, чтобы этой войны не было".

"Мы категорически не приемлем никакой войны", – сказал он.

Лукашенко добавил, что ему известно, что Россия предлагает Украине, а ответ на вопрос, почему Украина "не заинтересована" в переговорах с РФ, "можно найти в Вашингтоне".