Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко считает, что "операция россиян" в Украине "затянулась" 

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 14:41
Oleksandr Lukashenko, foto "Belta 32 / 5 000 Результати перекладу Александр Лукашенко, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не думал, что российская "спецоперация", как называют войну в Кремле, "затянется таким образом". 

Источник: Александр Лукашенко в интервью "Associated Press", "БЕЛТА"

Прямая речь: "Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась".

Детали: Хотя Россия использует территорию Беларуси для атак на Украину, размещает там военную технику и лечит своих солдат, Лукашенко заверил, что Беларусь делала и делает "все для того, чтобы этой войны не было".

"Мы категорически не приемлем никакой войны", – сказал он.

Лукашенко добавил, что ему известно, что Россия предлагает Украине, а ответ на вопрос, почему Украина "не заинтересована" в переговорах с РФ, "можно найти в Вашингтоне".

Темы: ЛукашенковойнаБеларусьРабинович
Главное сегодня

Начали третий этап эвакуации гражданских из "Азовстали" – Гутерреш

ВИДЕОШарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

В Госдуме РФ уверяют, что мобилизации не будет, как и первого ядерного удара

Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы для евакуации

ЕС планирует ввести санкции против фактической жены Путина Алины Кабаевой

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко: Применение ядерного оружия абсолютно недопустимо
Тихановская привезла в США доказательства военной агрессии Лукашенко
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
Последние новости
02:00
Картина Примаченко ушла с молотка за полмиллиона долларов, средства передадут ВСУ
01:15
Буш сравнил Зеленского с Черчиллем
01:00
Жену писателя задержали за плакат: она поспорила с матерью, что в РФ нет свободы
00:57
Партия Макрона сменяет название на "Возрождение"
00:38
Нестрашное эмбарго и новая порция санкций: итоги на экономическом фронте
00:25
Первая леди США встретится в Словакии с украинскими беженцами
23:59
Чехия нашла возможность заменить нефть из РФ
23:43
Когда блокируют сайты: как на временно оккупированных территориях получать информацию
23:39
Харьковщина: в результате ракетного обстрела погиб человек
23:34
Добрый вечер: ПВО минусирует 15 целей российских войск
Все новости...