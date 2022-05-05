Россияне обстреляли Святогорскую лавру УПЦ МП, 7 раненых
Семеро беженцев ранены в результате обстрела российскими войсками Свято-Успенской Святогорской лавры на Донетчине.
Источник: Украинская православная церковь, Офис генпрокурора
Детали: Утром 4 мая вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Святогорску Краматорского района.
Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне приют для беженцев от российской вооруженной агрессии.
По данным УПЦ, в Лавре проживает кроме братии 300 беженцев, из них 50 детей. Все жители работают над устранением последствий взрыва.
Также информируют, что в Святогорской Лавре с 26 апреля нет мобильной связи, а с 27 апреля нет Интернета.
В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития, ранения получили 7 гражданских граждан.
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