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Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 15:48

Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, пострадавшей от войны, собрала $6,5 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с заключительным словом на конференции, пишет "Европейская правда".

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", - сказал он.

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Моравецкий отметил, что Польша дополнительно выделит 100 млн евро гуманитарной помощи.

Он также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России.

"Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимо. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", - сказал польский премьер.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов выделить 200 млн евро в поддержку украинцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.

Темы: деньгиУкраина
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