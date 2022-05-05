Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд

Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, пострадавшей от войны, собрала $6,5 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с заключительным словом на конференции, пишет "Европейская правда".

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", - сказал он.

Моравецкий отметил, что Польша дополнительно выделит 100 млн евро гуманитарной помощи.

Он также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России.

"Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимо. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", - сказал польский премьер.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов выделить 200 млн евро в поддержку украинцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.