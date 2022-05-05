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Президент Германии, которому Киев отказал в визите, побеседовал с Зеленским

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 16:02

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором получил приглашение приехать в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В 45-минутном разговоре Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря, все недоразумения из прошлого устранили и Зеленский пригласил в Украину федерального президента и канцлера. Впрочем, пока неизвестно, готов ли Штайнмайер поехать в Киев и когда возможна эта поездка.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что разговор действительно состоялся. "Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины бесполезна", – прокомментировал он.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникла дополнительная напряженность из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев, отметив, что тот "притворяется обиженной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает "притворяться невинно обиженным". - Ред.).

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Темы: ГерманияКиевЗеленскийдипломатические отношения
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