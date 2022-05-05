Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала соратника Медведчука: готовил свержение конституционного строя

Четверг, 5 мая 2022, 16:14
СБУ задержала соратника Медведчука: готовил свержение конституционного строя
СБУ, фото Радио Свобода

Служба безопасности задержала в Киеве одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор", который в сговоре с российскими спецслужбами занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине.

Источник: СБУ, источники УП

Дословно: В Киеве контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Реклама:

Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену госграницы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций".

Детали: Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по поводу личного приема с целью "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине.

Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили документацию и печать "общественных организаций"; запретную символику; письмо из администрации президента РФ о полученном обращении; компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами преступных действий.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ не называет имя задержанного. По данным источников УП в правоохранительных органах, его зовут Александр Тарнашинский.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: