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СБУ задержала соратника Медведчука: готовил свержение конституционного строя

Четверг, 5 мая 2022, 16:14
СБУ, фото Радио Свобода

Служба безопасности задержала в Киеве одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор", который в сговоре с российскими спецслужбами занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине.

Источник: СБУ, источники УП

Дословно: В Киеве контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену госграницы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций".

Детали: Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по поводу личного приема с целью "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине.

Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили документацию и печать "общественных организаций"; запретную символику; письмо из администрации президента РФ о полученном обращении; компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами преступных действий.

СБУ не называет имя задержанного. По данным источников УП в правоохранительных органах, его зовут Александр Тарнашинский.

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