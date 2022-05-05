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В Запорожье 8-10 мая будет долгий комендантский час

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 16:41
В Запорожье 8-10 мая будет долгий комендантский час
ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТИ В ЗАПОРОЖЬЕ 29 АПРЕЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

В Запорожье вводят долгий комендантский час с вечера 8 мая до утра 10-го.

Источник: и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев в Facebook

Дословно: "В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных, он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая".

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Детали: И.о. мэра сообщил, что соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны.

"Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", – пояснил он.

Также из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи в Запорожье не будут работать.

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Темы: Запорожье9 мая
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