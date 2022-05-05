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Марцинкив призвал выехать из Франковска на 9 мая из-за возможных обстрелов

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 16:46
фото pravda.if.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив получил информацию о возможных ракетных обстрелах 7-9 мая по городу.

Источник: видеообращение Марцинкива               

Прямая речь Марцинкива: "Прошу по возможности 7, 8, 9 мая работодателей, всех жителей Ивано-Франковска не скапливаться на озере, в парке, в других публичных местах.

По возможности уехать за город, по возможности обработать свои огороды, то есть поменьше, чтобы было людей 7, 8, 9 мая в городе Ивано-Франковск.

Есть определенная информация – враг хотя бы дальше ударять ракетными ударами".

Детали: Несмотря на призывы сидеть дома, мэрия не вводит комендантский час на эти дни.

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Темы: Ивано-ФранковсквойнаобстрелРосcия
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