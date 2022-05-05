РФ неудачно пытается наступать в Харьковской и Донецкой областях – Генштаб

Россияне в четверг предпринимали неудачные попытки наступления в Харьковской и Донецкой областях, в то же время они провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "(Противник – ред.) провоцирует напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова и на территории республики Беларусь. Осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего. Пытается улучшить тактическое положение своих войск.

Реклама:

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения российской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям".

Детали: Также противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи. Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

ВИДЕО ДНЯ

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успеха не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах Беларуси отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мер в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.