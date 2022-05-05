Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве в поддержку бойцов

Мазуренко Алена , Валентина РоманенкоЧетверг, 5 мая 2022, 18:48
скриншот из предыдущих акций в Киеве

В столице Украины родным защитников Мариуполя не дали провести мирный митинг в поддержку украинских бойцов, сославшись на закон о военном положении.

Источник: организаторы акции в соцсетях и в комментарии "Украинской правде", пресс-служба столичной полиции в комментарии "Украинской правде"

Детали: Родные украинских защитников 4 мая анонсировали проведение мирного митинга в поддержку бойцов, защищающих Мариуполь. Акция должна была состояться 5 мая в 12.00.

Родные военных обращались к правоохранителям, чтобы получить согласие на проведение акции, однако разрешения не получили, поэтому утром 5 мая проведение митинга было отменено.

Одна из организаторов мероприятия рассказала УП, что, вероятно, на акцию в центр столицы отправились те, кто не видел информации об отмене.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Save Azovstal (@save_azovstal_ua)

Всех, кого стражи порядка задержали, по ее словам, отпустили после беседы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВИДЕО ДНЯ

В полиции Киева "Украинской правде" сообщили следующее: "Согласно законодательству о военном состоянии массовые собрания – запрещены. Нынешняя акция, по данным правоохранителей, не была санкционированной".

Также там сообщили, что на месте работала полиция диалога и разъясняла гражданам действующее законодательство.

В полиции отмечают, что у граждан мужского пола проверяли документы. Кое-кого военные комиссары, также присутствовавшие на месте, могли "пригласить для опроса".

Кроме того, родные украинских бойцов сообщают, что в соцсетях, в частности, Instagram блокируются страницы в поддержку защитников Мариуполя. По словам родных, все посты с упоминаниями о Мариуполе и полке "Азов" начали исчезать.

Узнать больше: Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников из "Азовстали"

Предыстория:

  • По состоянию на 5 мая продолжаются третьи сутки боев на территории завода "Азовсталь", где находятся украинские защитники и гражданские жители города. Среди украинских защитников сотни раненых.
  • 5 мая 2022 года "Азову" исполнилось 8 лет.

Темы: МариупольАзовКиеввойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм

Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос

NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"

Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

ВИДЕОШарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

Все новости...
Мариуполь
Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя
Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"
Защитники "Азовстали" обратились к Зеленскому
Последние новости
08:13
Разведка Британии: украинское сопротивление на "Азовстали" срывает планы РФ на Донбассе
07:44
В США ограничат применение вакцины от Johnson & Johnson
07:28
На Запорожье россияне готовятся отобрать у людей землю – ОВА
06:40
Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм
06:15
США: Пока ничто не указывает на то, что Беларусь собирается воевать в Украине
05:50
Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя
05:30
Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос
05:00
ВОЗ: 15 миллионов человек в мире скончались из-за COVID-19
04:50
Генсек ООН о войне в Украине: Бессмысленная и беспощадная
04:25
NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"
Все новости...