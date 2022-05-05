Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве в поддержку бойцов

скриншот из предыдущих акций в Киеве

В столице Украины родным защитников Мариуполя не дали провести мирный митинг в поддержку украинских бойцов, сославшись на закон о военном положении.

Источник: организаторы акции в соцсетях и в комментарии "Украинской правде", пресс-служба столичной полиции в комментарии "Украинской правде"

Детали: Родные украинских защитников 4 мая анонсировали проведение мирного митинга в поддержку бойцов, защищающих Мариуполь. Акция должна была состояться 5 мая в 12.00.

Родные военных обращались к правоохранителям, чтобы получить согласие на проведение акции, однако разрешения не получили, поэтому утром 5 мая проведение митинга было отменено.

Одна из организаторов мероприятия рассказала УП, что, вероятно, на акцию в центр столицы отправились те, кто не видел информации об отмене.

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Всех, кого стражи порядка задержали, по ее словам, отпустили после беседы.

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В полиции Киева "Украинской правде" сообщили следующее: "Согласно законодательству о военном состоянии массовые собрания – запрещены. Нынешняя акция, по данным правоохранителей, не была санкционированной".

Также там сообщили, что на месте работала полиция диалога и разъясняла гражданам действующее законодательство.

В полиции отмечают, что у граждан мужского пола проверяли документы. Кое-кого военные комиссары, также присутствовавшие на месте, могли "пригласить для опроса".

Кроме того, родные украинских бойцов сообщают, что в соцсетях, в частности, Instagram блокируются страницы в поддержку защитников Мариуполя. По словам родных, все посты с упоминаниями о Мариуполе и полке "Азов" начали исчезать.

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