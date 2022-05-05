Путин тайными указами награждает ликвидированных в Украине. Их рекордно много

С начала войны доля секретных указов президента РФ Владимира Путина стала рекордной за последние 20 лет. Такими указами, среди прочего, награждают уничтоженных в Украине российских захватчиков.

Источник: Медиазона

Детали: Издание отмечает, что, судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года были засекречены 54% всех документов такого типа, подписанных президентом РФ. В апреле таких документов было 49%.

Реклама:

С помощью секретных указов в России, среди прочего, награждают военнослужащих — в том числе посмертно. Медиазона обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что его посмертно наградили "орденом мужества" указом президента РФ от 3 марта № 85СС.

Дословно: "Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%.

В то время в России шла вторая чеченская война.

ВИДЕО ДНЯ

Погибших на войне с Украиной российских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных Медиазоной публикаций о гибели, этот орден упомянут почти в 600 случаев".

Напомним:

Российская армия с 24 февраля потеряла в Украине около 25 тысяч личного состава. Потери оккупантами умалчиваются.