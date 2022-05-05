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Джонсон обсудил с Зеленским предоставление вооружения большей дальности

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 20:24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Владимиром Зеленским предоставление Украине дополнительного вооружения.

Об этом говорится в заявлении британского премьера, пишет "Европейская правда".

"Лидеры обсудили развитие событий в районах боевых действий и потребности Вооруженных сил Украины, в том числе предоставление оружия большей дальности для предотвращения обстрелов мирных жителей", - говорится в заявлении.

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Британский премьер также подчеркнул важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку в сборе доказательств военных преступлений.

Ранее глав МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Великобритания должна предоставить британские танки непосредственно Украине, а не передавать их Польше, чтобы та взамен поставила польские танки советской эпохи для Киева.

Джонсон заявлял, что рассматривает возможность отправки танков Challenger 2 в Польшу, чтобы помочь освободить польские танки Т-72 для передачи Украине.

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Темы: Борис ДжонсонЗеленскийоружие
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