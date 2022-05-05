Германия заменит Чехии поставленную в Украину военную технику и вооружение

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Чехии заменить поставленную Украине технику и вооружения.

Об этом после встречи с Шольцем заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, пишет "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

По словам Фиалы, форма будущего соглашения очень специфична и касается тяжелого вооружения.

"Мы договорились о модернизации оборонной сферы. Наши команды продолжат обсуждение формы сотрудничества", — сказал Фиала.

Он сказал, что Германия и Чехия могли бы использовать свой потенциал, и Прага могла бы снабжать Киев оружием, в котором непосредственно нуждается украинская армия.

"Я не буду говорить подробности", — сказал Шольц. "Речь идет о конкретных вещах, о тяжелом вооружении", — добавил Фиала.

Ранее сообщалось, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные во время боевых действий.

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Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, ​​а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.

Есть также сообщения о поставках самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня.