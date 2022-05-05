Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Офис генпрокурора опубликовал подозрения Шойгу и Ко

Алена МазуренкоЧетверг, 5 мая 2022, 22:18
Офис генпрокурора опубликовал подозрения Шойгу и Ко
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Офис генпрокурора Украины опубликовал подозрения министру обороны России Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Шойгу инкриминируется ч.2 ст.110 УКУ (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины).

Реклама:
 

Также ОГП опубликовал подозрения председателю Совета Федераций РФ Валентине Матвиенко, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву, директору ФСБ Александру Бортникову.

В тексте подозрений этих российских чиновников также говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 УКУ.

Кроме того, предыдущий российский президент Дмитрий Медведев был вызван для допроса в офис генпрокурора 16-18 мая.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис генпрокурораРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Офис генпрокурора
Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
"Тыловые" командиры на Киевщине незаконно выписывали себе "боевые" премии
ОГП: 500 детей погибли из-за российской агрессии
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: