Офис генпрокурора опубликовал подозрения Шойгу и Ко

Офис генпрокурора Украины опубликовал подозрения министру обороны России Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Шойгу инкриминируется ч.2 ст.110 УКУ (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины).

Также ОГП опубликовал подозрения председателю Совета Федераций РФ Валентине Матвиенко, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву, директору ФСБ Александру Бортникову.

В тексте подозрений этих российских чиновников также говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 УКУ.

Кроме того, предыдущий российский президент Дмитрий Медведев был вызван для допроса в офис генпрокурора 16-18 мая.