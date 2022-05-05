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Зеленский о медицине: РФ принесла такие проблемы, которые мы и представить не могли

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 23:07
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет о полном отсутствии лечения больных раком, очень усложненном доступе к инсулину и нехватке антибиотиков на оккупированных РФ территориях.

Источник: Зеленский в выступлении на благотворительном вечере Brave Ukraine, транслировавшемся в эфире телемарафона

Прямая речь: "Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад.

Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком, это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом, это невозможность провести хирургические операции. Даже просто нехватка антибиотиков. Это последствия российской оккупации для части нашей земли, части нашего народа, который мы должны освободить от этих захватчиков".

Детали: По словам президента, на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили в Украине почти 400 учреждений здравоохранения, среди которых больницы, роддома, амбулатории и т.д.

"На временно оккупированных районах Украины на востоке и юге просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов", – отметил он.

Темы: ЗеленскиймедицинавойнаРосcия
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