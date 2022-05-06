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Жену писателя задержали за плакат: она поспорила с матерью, что в РФ нет свободы

Мазуренко Алена Пятница, 6 мая 2022, 01:00

Жену белорусского писателя Саши Филиппенко Марию задержали в Санкт-Петербурге за одиночный пикет. Женщина на спор пыталась доказать матери, что в России антивоенные протесты невозможны.

Источник: Филиппенко в Facebook

Дословно: "Сперва Маша долго пыталась объяснить маме, что в России случилась настоящая катастрофа, затем, отчаявшись, добавила, что даже с таким плакатом нельзя выйти на улицу. Теща не согласилась и тогда Маша купила билет Лондон-Петербург, прилетела и вышла на Невский.

Маме доказано - в современной России выходить с плакатом "Нет войне!" - нельзя.

Задержание, статья 20.3.3 - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ".

Детали: На плакате женщины было написано: "Моя мама сказала, что меня не могут задержать за эти слова, потому что: Россия — свободная страна, а В.В.Путин — самый достойный президент. Нет войне!".

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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