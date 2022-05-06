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Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

Пятница, 6 мая 2022, 01:15

Экс-президент США Джордж Буш назвал Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Источник: Буш в Instagram после разговора с Зеленским, Офис президента

Дословно: "Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они  не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, защищающих свою свободу".

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Детали: В свою очередь, Зеленский сказал, что "американцы откровенные, открытые люди" и что у украинцев и американцев общие ценности.

Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.

Темы: СШАЗеленский
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