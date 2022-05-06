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Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 05:30

66% жителей ЕС согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова – эту идею в большинстве своем поддерживают во всех странах, кроме Венгрии (где согласны 48%).

Источник: данные Flash Eurobarometer

Детали: Больше всего людей, согласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, как только будет готова - в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%).

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В то же время, больше всего несогласных приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).

 
ФОТО: eurobarometer

71% считают, что Украина является частью европейской семьи.

93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.

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В опросе, кроме того, отмечается, что Болгария и Кипр — единственные две страны ЕС, где большинство граждан не согласны с тем, что российские власти ответственны за войну в Украине (46% и 52% соответственно).

Темы: ЕС
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