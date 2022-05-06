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Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 06:40

В Мариуполе россияне продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах они возобновили штурм при поддержке авиации, чтобы взять под контроль завод.

Источник: сводка  Генштаба

Детали: На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях ВС Беларуси идет проверка боевой готовности сил реагирования.

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На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. На территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах держится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении активных действий врага не было. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова. Враг продолжает наращивать системы противовоздушной обороны, материально-техническое обеспечение и огненное поражение. Проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность подразделений.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале находится до 300 раненых.

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Для уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия, на Лиманском направлении – обстреливает украинские позиции.

На Попаснянском направлении враг основные усилия сосредоточил на установлении полного контроля над Попасной и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Оказывает огненное влияние для сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал рубежи, усиливал системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг обстреливает оставшиеся населенные пункты. Враг вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

ВСУ поразили 14 БПЛА "Орлан" и  самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей  отбито 11 атак врага. Уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.

Темы: Генштабвойна
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