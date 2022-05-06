Разведка Британии: украинское сопротивление на "Азовстали" срывает планы РФ на Донбассе

Продолжающееся сопротивление защитников "Азовстали" приводит к увеличению потерь среди россиян и срывает их планы на юге Донбасса.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка сообщает, что российские войска в Мариуполе уже второй день продолжают наземный штурм металлургического завода "Азовсталь", несмотря на заявления России, что они будут только заблокировать его.

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"Восстановление усилий России обезопасить "Азовсталь" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине" - говорится в обзоре.

"Эти усилия стоили России персонала, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается в Азовстали, российские потери будут продолжать накапливаться и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - заявляет британская разведка.

Согласно утреннему сведению Генштаба, в Мариуполе россияне продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах они возобновили штурм при поддержке авиации, чтобы взять под контроль завод.