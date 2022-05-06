Жертвы России: еще двоих детей забрала война – всего 223 ребенка погибли

Число детей, погибших из-за войны России против Украины, возросло по официальным данным до 223-х: 5 мая в "Фельдман Экопарке" в Харьковской области погиб 15-летний волонтер, а 23 апреля в с. Новоселовка Донецкой области погиб 17-летний юноша – об этом стало известно только сейчас.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: По состоянию на утро 6 мая по меньшей мере 631 ребенок пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации: погибли 223 ребенка, ранены более 408 детей. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Реклама:

5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" в пгт. Лесное Харьковского района Харьковской области погиб 15-летний парень-волонтер, который помогал кормить и эвакуировать животных.

5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки с. Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний юноша.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15. В столице Киев пострадали 16 детей.