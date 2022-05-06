Министр обороны Германии подтвердила поставку 7 Panzerhaubitzen 2000

Германия согласилась поставить Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen 2000 года.

Это подтвердила в Словакии в пятницу министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Гаубицы должны быть поставлены по текущему ремонту. Германия будет учить украинских военных использовать эти системы вооружения.

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Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские установки, способные стрелять на расстояние до 40 километров. Бундесвер описывает Panzerhaubitze 2000 как одну из самых современных артиллерийских систем в мире. Их сила заключается в точности и большой дистанции боя.

Нидерланды ранее пообещали Киеву поставку пяти таких гаубиц.

В Словакии Ламбрехт посетила немецких солдат, развернутых на восточном фланге НАТО вместе с системой противовоздушной обороны Patriot.

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В конце марта Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.

Также Ламбрехт пообещала поставку зенитных самоходных установок Gepard, которых производитель KMW еще имеет в составе 50 единиц. Снабжение тяжелого вооружения в Украину вызвало ожесточенные споры в Германии.