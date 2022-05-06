Враг непрерывно поливает Луганщину огнем: ожидается усиление наступления

Российские войска непрерывно обстреливают Луганщину, в последующие несколько дней ожидается усиленное наступление.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеэфире

Прямая речь: "Мы готовимся к более мощным наступлениям. В ближайшие 3-4 дня они бросят все усилия, чтобы прорваться или в Северодонецк или в Попасную… взять самый большой город и взять в окружение ВСУ".

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Детали: По словам Гайдая, враги круглосуточно обстреливают всю территорию Луганской области из разных видов вооружения. Но украинские защитники мужественно удерживают позиции.

Эвакуация очень усложнена. По подсчетам главы ОВА, всего на подконтрольной Украине территории остаются около 50 тысяч гражданских людей.