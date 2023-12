Украина считает провокацией вандализм на кладбище в Нидерландах с символами полка "Азов"

Посольство Украины в Нидерландах решительно осудило акт вандализма, совершенный 3 мая на военном кладбище Йонкербос в Неймегене.

Об этом посольство заявило на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Считаем этот поступок грубым оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в частности, против Украины.

Мы глубоко обеспокоены и огорчены тем, что акт вандализма был совершен накануне Дней памяти, дней, когда европейские народы чтят память всех погибших в борьбе за освобождение от нацизма", - говорится в сообщении.

На фото, опубликованном в Twitter МИД Украины, видно, что неизвестные оставили надписи "Slava Ukraine" и надписи и символы, связанные с полком "Азов", а также нацистскую свастику и флаги Украины в разных частях кладбища.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands.



We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine.



🔗 https://t.co/ELMNzNEsOo pic.twitter.com/f2HdVWW3Ej