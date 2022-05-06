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Украина считает провокацией вандализм на кладбище в Нидерландах с символами полка "Азов"

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 13:40
Фото из Твиттера МИД Украины

Посольство Украины в Нидерландах решительно осудило акт вандализма, совершенный 3 мая на военном кладбище Йонкербос в Неймегене.

Об этом посольство заявило на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Считаем этот поступок грубым оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в частности, против Украины.

Мы глубоко обеспокоены и огорчены тем, что акт вандализма был совершен накануне Дней памяти, дней, когда европейские народы чтят память всех погибших в борьбе за освобождение от нацизма", - говорится в сообщении.

На фото, опубликованном в Twitter МИД Украины, видно, что неизвестные оставили надписи "Slava Ukraine" и надписи и символы, связанные с полком "Азов", а также нацистскую свастику и флаги Украины в разных частях кладбища.

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На других фото в сети видны также надписи "Fuck Russia" и "Fuck Putin".

 

Посольство выразило надежду, что правоохранительные органы Нидерландов оперативно найдут и привлекут к ответственности виновных в этом преступлении.

Темы: НидерландыАзовРосcияпровокации
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