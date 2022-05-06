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Зеленский наградил защитников новой наградой

Пятница, 6 мая 2022, 14:21
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗЕЛЕНСКОГО 

Пятеро военных, среди которых главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, получили из рук президента новую награду "Крест боевых заслуг".

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Зеленского: "Наши герои проявляют большую храбрость и отвагу, защищая родную землю. Их подвиги во время выполнения боевых заданий вдохновляют и не остаются незамеченными. С большой благодарностью вручил украинским воинам новую награду "Крест боевых заслуг". 

 
Фото Из telegram зеленского 

Детали: Президент поблагодарил защитников за службу и выразил уверенность в победе. 

 
Фото Из telegram зеленского 

Как уточнил "Украинской правде" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, награду получили пятеро военных, среди которых главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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