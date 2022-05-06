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Шольц: Путин не должен победить в войне и не победит

Пятница, 6 мая 2022, 15:04
Шольц: Путин не должен победить в войне и не победит
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть войну против Украины, поскольку это создаст риск международного произвола.

Об этом он сказал в пятницу на публичном мероприятии в Гамбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Шольц назвал агрессивную войну России в Украине исключительным событием. "Агрессия России против Украины - самая большая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и истребительной войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет", - сказал он.

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Жестокая агрессивная и разрушительная война России знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком по окончании холодной войны, заявил Шольц.

Он отметил, что "многие умные головы" считали бы такую ​​эскалацию невозможной из-за тесных международных связей после 1989 года.

"С рациональной точки зрения тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни одна сторона не должна думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу", - сказал Шольц.

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Однако любая "рациональная логика издержек и выгод" разбивается, когда "иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер", добавил Шольц.

По его словам, путинская "империалистическая и реваншистская идеология российского могущества и величия" весила для российского президента "больше, чем благосостояние его собственного народа".

Шольц еще раз отметил солидарность федерального правительства с Украиной.

"Мы оказываем Украине любую поддержку, которую можем оказать, и вместе с тем берем на себя ответственность", - сказал он.

"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины - и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного произвола. Уже по этой причине Россия не должна одержать верх", - подчеркнул канцлер Германии.

Санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, не будут отменены, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной, заявлял ранее Шольц.

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