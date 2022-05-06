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В Киеве 8-9 мая усилят патрули, комендантский час будет обычным - Кличко

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 16:26
Виталий Кличко

Вводить удлиненный комендантский час в Киеве 8-9 мая власти не планируют, но правоохранители усилят патрулирование улиц.

Источник: глава столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "Друзья! На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует (комендантский час в Киеве, как всегда, будет с 22.00 до 5 утра – ред.).

Город в эти дни никаких мер проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке.

Также в эти дни будет усилено патрулирование в городе, охрана общественного порядка".

Детали: Кличко обратился к киевлянам: пока не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени.

Мэр напомнил также, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено. Во многих из них до сих пор работают пиротехники.

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Также Кличко призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни - высокая вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины.

Темы: Киеввойна
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