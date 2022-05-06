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Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 17:57
Ирина Верещук. фото Getty Images

В рамках нового обмена с российской стороной удалось вернуть 41 украинца: 28 военных и 13 гражданских.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь: "Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.

Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины.

Что предшествовало: 5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ с помощью спецслужбы было проведено 9 обменов и возвращено в Украину 324 наших пленных.

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Темы: война
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