Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца
Пятница, 6 мая 2022, 17:57
В рамках нового обмена с российской стороной удалось вернуть 41 украинца: 28 военных и 13 гражданских.
Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь: "Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.
Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины.
Что предшествовало: 5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ с помощью спецслужбы было проведено 9 обменов и возвращено в Украину 324 наших пленных.
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