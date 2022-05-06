Зеленский предупреждает о политическом хаосе в мире из-за действий РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что мир находится в нескольких шагах от политического хаоса в десятках государств, который может стать следствием продовольственного и инфляционного кризисов.

Источник: Зеленский, выступая в пятницу в аналитическом центре Chatham House, сообщает Интерфакс-Украина

Детали: "Шантажируя Европу для запуска газопровода "Северный поток – 2" в прошлом году, Россия спровоцировала ценовой кризис в Европе. Газпром сознательно не давал на рынок нужный объем газа, чтобы покрыть дефицит, и как следствие всего этого – газовые цены в Европе достигли максимумов, причем исторического максимума. Это ударило по всем европейцам без исключения", - сказал он.

Президент напомнил, что сейчас Россия блокирует захваченные украинские порты.

По словам Зеленского, "глобальный рынок остается без достаточных поставок из Украины некоторых ключевых видов продукции. Это то, что у нас есть, в чем приоритет для мира: зерно, подсолнечное масло, кукуруза, другие аграрные товары".

Прямая речь: "Какие последствия мы видим? В некоторых странах – дефицит подсолнечного масла. В других странах тормозят цепочки агропроизводства, связанные с нашими поставками. Еще в других странах ожидается дефицит базовых продуктов питания".

"Все это вместе создает давление на цены. На севере Африки, Ближнем Востоке, в странах Азии. А дальше это коснется других регионов мира. И пострадают самые бедные. Мы уверены, что пострадает и средний класс. Очевидно, что политические последствия этого могут быть опасными. Почему я говорю: политический хаос – это одна из составляющих пищевой безопасности".