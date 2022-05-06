ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области – Генштаб

Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки".

Детали: Также на Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района населённого пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляет перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.

Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения украинских войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

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В городе Мариуполь противник основные усилия сосредоточил на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные силы и средства вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Беларуси в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил РФ в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

По имеющейся информации, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не проводил, наносил огневое поражение по позициям украинских войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная".

В Генштабе также сообщают, что противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакский Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших российских военнослужащих.