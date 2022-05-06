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Луганщина: из Северодонецка за день эвакуировали только 3 человек, остается 15 тысяч

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 19:31
фото с Telegram Сергея Гайдая

Из Северодонецка, который является административным центром Луганской области, в пятницу были эвакуированы только три человека, в городе остается более 15 тысяч жителей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "В Северодонецке остаются более 15 тысяч жителей".

"Желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое".

Детали: Гайдай отметил, что ситуация в городе ухудшается.

 
фото с Telegram Сергея Гайдая

"Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко. Новости неутешительные – орки пытаются окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям, наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами", - рассказал он.

По словам Гайдая, власти пытаются по-максимуму завезти для оставшихся гуманитарную помощь, ведь "следующие три дня будут тяжелыми".

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Глава ОВА добавил, что в субботу эвакуация "должна продолжиться".

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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