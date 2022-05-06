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Путин на параде намекнет Западу на ядерную войну самолетом "судного дня" - Reuters

Алена МазуренкоПятница, 6 мая 2022, 19:57
Путин на параде намекнет Западу на ядерную войну самолетом судного дня - Reuters
фото: getty images

Президент РФ Владимир Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне" на параде Победы во Второй мировой войне.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что Путин выступит на Красной площади перед парадом войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

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По сообщению Минобороны РФ, в параде примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и, впервые с 2010 года, командный самолет Ил-80 "судного дня", который будет перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

В этом сценарии Ил-80 призван стать передвижным командным центром президента России.

Он якобы напичкан технологиями, но конкретные детали являются государственной тайной РФ.

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Накануне 9 мая в Москве и западным столицам ходили слухи, что Путин готовит какое-то специальное заявление относительно Украины, возможно, прямое объявление войны или даже национальную мобилизацию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг эти предположения, назвав их "чушью".

Кремль не ответил на просьбу прокомментировать, что Путин может сказать в своем выступлении, которое будет произнесено с трибуны на Красной площади перед Мавзолеем Владимира Ленина.

В прошлом году Путин упрекнул западную исключительность и, по его словам, рост "неонацизма и русофобии" — тенденций, к которым он снова и снова возвращался, когда говорил об Украине.

США и другие союзники увеличили поставки оружия в Украину, а некоторые российские военные призвали Путина усилить огневую мощь против Украины, сообщили два источника, близких к вооруженным силам.

Темы: Путин9 маяРосcияядерное оружие
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