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Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 20:11

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами на борту президентского самолета, пишет "Европейская правда".

"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.

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Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"Они  обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.

На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

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Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

О том, почему Вашингтон так долго корректировал свою политику и что в конце концов привело его к этому, читайте в статье - 7 причин, изменивших позицию США относительно новейшего оружия для Украины.

Темы: СШАБайденоружиеУкраина
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