Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты заявили, что задержали в Херсоне "террориста" к 9 мая

Светлана КизиловаПятница, 6 мая 2022, 20:16

Российские захватчики опубликовали сообщение о задержании в оккупированном Херсоне мужчины, который якобы готовил теракт в городе к 9 мая.

Источник: следком РФ

Детали: Ведомство страны-агрессора запросило в Минобороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, которого оккупанты называют виновным в "подготовке теракта на День победы".

Реклама:

В сообщении говорится, что в квартире у мужчины в Херсоне будто бы найдены "лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, документация, спецлитература, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил".

Россияне рапортуют, что мужчина "планировал совершить террористический" акт во время мероприятий на Дня победы.

Дословно: "Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".

Темы: Херсон9 маяРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: