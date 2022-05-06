Оккупанты заявили, что задержали в Херсоне "террориста" к 9 мая
Российские захватчики опубликовали сообщение о задержании в оккупированном Херсоне мужчины, который якобы готовил теракт в городе к 9 мая.
Источник: следком РФ
Детали: Ведомство страны-агрессора запросило в Минобороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, которого оккупанты называют виновным в "подготовке теракта на День победы".
В сообщении говорится, что в квартире у мужчины в Херсоне будто бы найдены "лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, документация, спецлитература, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил".
Россияне рапортуют, что мужчина "планировал совершить террористический" акт во время мероприятий на Дня победы.
Дословно: "Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова".
Напомним:
Секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".