Оккупанты заявили, что задержали в Херсоне "террориста" к 9 мая

Российские захватчики опубликовали сообщение о задержании в оккупированном Херсоне мужчины, который якобы готовил теракт в городе к 9 мая.

Источник: следком РФ

Детали: Ведомство страны-агрессора запросило в Минобороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, которого оккупанты называют виновным в "подготовке теракта на День победы".

В сообщении говорится, что в квартире у мужчины в Херсоне будто бы найдены "лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, документация, спецлитература, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил".

Россияне рапортуют, что мужчина "планировал совершить террористический" акт во время мероприятий на Дня победы.

Дословно: "Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова".

Напомним:

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Секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".