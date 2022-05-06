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Путинский сенатор приехал в Херсон и заявил, что Россия здесь навсегда

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 16:44
Путинский сенатор приехал в Херсон и заявил, что Россия здесь навсегда
скриншот

Секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".

Источник: Турчак на "брифинге" после разговора с коллаборантом Сальдо

Прямая речь Турчака: "Россия здесь навсегда. В этом не должно быть сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет.

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Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, людьми, которые здесь проживают"".

Детали: На вопрос про статус региона, Турчак предложил не забегать вперед и сказал, что "статус в любом случае определяют жители".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В захваченном россиянами городском совете Херсона 26 апреля оккупанты и коллаборанты провели "совещание", на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

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Темы: ХерсоноккупацияРосcия
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