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На захваченной Херсонщине враги держат в подвалах и пытают сотни украинцев

Светлана КизиловаПятница, 6 мая 2022, 21:06

На захваченной Херсонщине захватчики удерживают в подвалах около 500 человек – это активисты, участники АТО.

Источник: постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, которую цитирует Укринформ

Прямая речь: "По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где проходят в отношении таких лиц пытки".

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Детали: По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с Крымом, например, в поселке Новоалексеевка, в городе Геническ, оккупационные главари или военные РФ имеют списки активистов, которые, в частности, участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО.

К этим людям приходят домой, их уводят, похищают.

Это те же сценарии, которые были в Крыму в 2014 году: сначала заходили военные РФ, затем зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов, затем проводился так называемый референдум, подчеркнула постоянный представитель президента в АРК.

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Темы: Херсонская областьпыткиРосcияоккупация
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