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В Одессе и области вводят длинный комендантский час

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 22:00
МАКСИМ МАРЧЕНКО, ФОТО ОДЕССКОЙ ОВА

В Одесской области вводят долгий комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Относительно комендантского часа 9 мая. Он будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22 часов 8 мая до 5 часов утра 10 мая.

Прошу жителей Одесской области с пониманием отнестись к данному требованию".

Справка: Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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Темы: Одесская областьОдесса9 мая
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