В Одессе и области вводят длинный комендантский час

В Одесской области вводят долгий комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Относительно комендантского часа 9 мая. Он будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22 часов 8 мая до 5 часов утра 10 мая.

Прошу жителей Одесской области с пониманием отнестись к данному требованию".

Справка: Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.