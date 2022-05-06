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В центре Гаваны произошел взрыв в отеле: 8 погибших, 30 раненых

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 22:11
последствия взрыва в гостинице "саратога" на кубе 6 мая фото: getty images

В центре Гаваны на Кубе произошел взрыв в престижном отеле "Саратога", в результате чего 8 человек погибли, еще 30 ранены.

Источник: AFP

Детали: Местные власти утверждают, что взрыв был вызван утечкой газа.

Взрыв разрушил часть здания отеля и повредил машины, припаркованные неподалеку.

Первые четыре этажа здания разрушены до основания.

На место прибыло несколько карет скорой помощи, спасатели и полицейские, котоыре окружили место происшествия.

Президент Кубы Мигель Диаз-Канель также прибыл на место происшествия, пока работали спасатели.

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В отеле останавливаются известные звезды, состоятельные бизнесмены и политики, в том числе в нем снимали номер Мадонна и Бейонсе, посещая Кубу. На сайте отеля утверждают, что заведение имеет 96 номеров, два бара, два ресторана, спа и спортзал.

Заведение расположено навпротив здания Капитолия Кубы.

Темы: чрезвычайное происшествиевзрыв
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