Зеленский призывает в ближайшие дни не игнорировать сигнал тревоги

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигнал воздушной тревоги и воздержаться от посещения лесов.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах.

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Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, которые остались после российских военных".