Планы оккупантов на Херсонщине: паспорта РФ и герб с двуглавым орлом

Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.

Источник: представитель оккупантов, так называемый "зампредседателя военно-гражданской администрации региона" Кирилл Стремоусов в комментарии РИА Новости и телеканалу "Херсон и Запорожье — 24"

Прямая речь: "Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов".

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"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб – времен нахождения региона в составе Российской империи".

Детали: По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.

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В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.