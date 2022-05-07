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Планы оккупантов на Херсонщине: паспорта РФ и герб с двуглавым орлом

Катерина ТищенкоСуббота, 7 мая 2022, 00:35

Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.

Источник: представитель оккупантов, так называемый "зампредседателя военно-гражданской администрации региона" Кирилл Стремоусов в комментарии РИА Новости и телеканалу "Херсон и Запорожье — 24"

Прямая речь: "Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов".

"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб – времен нахождения региона в составе Российской империи".

Детали: По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.

В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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