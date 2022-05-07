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Прага лишит советского маршала звания почетного гражданина

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 01:30

Прага собирается отобрать почетное гражданство у советского маршала Ивана Конева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz.

Соответствующую инициативу уже зарегистрировал мэр Праги Зденек Гржиб. Инициатива требует утверждения депутатов городского совета

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Конев стал знатным гражданином столицы в июне 1945 года.

"Акт предоставления почетного гражданства нужно рассматривать в современном контексте с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, что с идеологической точки зрения позволяло единственную трактовку события и некоторые факты были скрыты", - пишет Гржиб.

Среди них, например, было то, что армия во главе с Коневым пришла в Прагу только по достижении согласия между пражскими повстанцами и руководством немецкого нацистского гарнизона о выходе из города. Другое, по словам мэра, заключается в том, что Конев решил бомбить Млада-Болеслав 9 мая 1945 года, на следующий день после окончания войны. "Здесь погибли 148 местных жителей, в том числе и дети. Таким образом Млада-Болеслав стал еще одним трагическим символом советских бомбардировок", – пишет Гржиб.

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По словам мэра, противоречивы и другие действия маршала, в частности – его участие в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году.

"Он занимал сильные идеологические позиции, например, он не соглашался с решением Никиты Хрущева критиковать преступления Сталина и осуждать культ его личности. В ответ на усилия демократизации он также намеревался совершить военное вмешательство в Польшу в октябре 1956 года", - уточняет .

Напомним, что фигура Конева уже не в первый раз создает споры в Праге. В 2020 году в Праге был демонтирован монумент маршалу Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.

Темы: Чехия
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