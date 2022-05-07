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США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 02:32
фото: Getty Images

Соединенные Штаты обещают вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию о российской группе хакеров-требователей Conti, обвиняемую во вредных действиях во всем мире.

Источник: представитель Госдепартамента Нед Прайс, цитирует Reuters

Детали: Прайс заявил, что по подсчетам ФБР более 1000 жертв заплатили вымогателям Conti более 150 миллионов долларов.

"Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою преданность защите потенциальных жертв программ-требителей во всем мире от киберпреступников", – сказал он.

Вознаграждение составляет 10 миллионов долларов за идентификацию или информацию о местонахождении лидеров группы и 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту любого вступившего в сговор с Conti.

Добавим, что в феврале группировка Conti обещала атаковать врагов Кремля, которые будут негативно реагировать на вторжение России в Украину.

Темы: кибербезопасностьхакерыСШАРосcия
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