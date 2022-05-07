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Сербия окончательно выбрала западный путь – Вучич

Суббота, 7 мая 2022, 04:07
Сербия окончательно выбрала западный путь – Вучич
фото: twitter ЕП

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия будет сильнее на европейском пути, хоть и "не потопчет и не погасит свою дружбу на Востоке".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал N1.

В ходе речи во Дворце Сербии Вучич напомнил, что последние опросы общественного мнения показывают, что впервые в Сербии большинство граждан выступают против вступления Сербии в ЕС.

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Однако, по словам сербского президента, его работа "состоит не в том, чтобы угодить общественному мнению".

"Наша работа – это услышать, но наша работа – делать то, что лучше всего для государства", – заявляет Вучич.

Он отметил, что торговля Сербии с ЕС составляет около 60,2 процента - в общей сложности 30,8 миллиарда евро, и что почти 300 000 человек в Сербии прямо или косвенно работают в компаниях, принадлежащих государствам-членам ЕС, и что большинство инвестиций поступает из ЕС.

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"Я понимаю, почему некоторые люди сердятся, люди злятся, потому что они видят, как ЕС ежедневно давит на нас в вопросе Косово и Метохии и санкций против России… Но я хочу обратить внимание граждан на одно – то, что справедливо, очень важно , но в международных отношениях нет закона, справедливости еще меньше Мы хотим принадлежать к типу европейского общества и поэтому хотим прогресса… Мое послание сегодня состоит в том, что Сербия на европейском пути, что она будет идти дальше на этом пути и что она будет бороться за место Сербии в семье европейских народов", – резюмирует Вучич.

Напомним, накануне министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что бомбившие Сербию страны не имеют "морального права" просить Белград придерживаться их линии и вводить санкции против Москвы.

Хотя Сербия является страной-кандидатом в ЕС и должна соглашаться с внешней политикой ЕС, она не присоединилась к ЕС относительно санкций против России, что вызвало критику в Брюсселе и во всем блоке.

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Темы: Сербия
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