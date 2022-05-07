Харьковщина: россияне ракетным ударом уничтожили музей Сковороды, есть раненый

В Харьковской области русские захватчики уничтожили Национальный музей Григория Сковороды.

Источник: Общественное Харьков со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко

Детали: Учреждение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая.

Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Справка: Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.